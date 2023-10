Promis servieren für den guten Zweck

Für einen "Kulinarischen Höhenflug für ein Kinderlächeln" sorgten dieser Tage Miss Europe Beatrice Turin und zahlreiche weitere VIPs in Oberösterreich.

Zum bereits zehnten Mal pilgerte die heimische Society einen Tag vor dem Nationalfeiertag ins oberösterreichische Perg um sich dort - im wahrsten Sinne des Wortes - in den Dienst der guten Sache zu stellen. Für das Erfolgskonzept „Kulinarischer Höhenflug für ein Kinderlächeln“ zeigten Promis wie Lizz Görgl, Jazz Gitti, Natalie Holzner oder Cesar Sampson ihr Talent als Kellner und bewirteten die betuchten Gäste.

© Christian Holzinger Cesar Sampson, Lizz Görgl, Peter Affenzeller, Petra Stumpf, Beatrice Turin ×

Gleich doppelt serviert hat in Perg unsere Miss Europe Beatrice Turin, neben ihren Kellner-Aufgaben servierte sie den Gästen auch gleich fünf ihrer Hits live auf der Bühne. Und das zahlte sich vor allem für jene aus, für die das hochkarätige Event veranstaltet wurde. Der Erlös der Veranstaltung ging an den Oberösterreichischen Soforthilfefonds von „Licht ins Dunkel“ - für Familien und Kinder, die unverschuldet in Not geraten sind.