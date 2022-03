RAF Camora hat erneut Corona

Anfang 2021 hatte sich der Rapper mit dem Coronavirus in Dubai infiziert

Am Samstag feierte Rapper RAF Camora noch in der Babenberger Passage in Wien, heute (Dienstag, 8. März) wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. "Part 2" schreibt der Musiker auf seiner Instagram-Story zu einem Foto von seinem Testergebnis.

© Instagram

Dubai-Quarantäne 2021

Schon Anfang 2021 infizierte sich RAF Camora im Zuge einer Dubai-Reise mit dem Virus. Damals musste er 14 Tage im Hotel in Quarantäne bleiben und hielt seine Fans tagtäglich auf dem Laufenden. Dieses Mal sollte er sich schneller wieder raustesten können.