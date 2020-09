RAF Camora trauert um seinen geliebten Opa

Der Großvater von RAF Camora, Mario Ragucci, ist in hohem Alter verstorben.

RAF Camora trauert um seinen Großvater, Mario Ragucci. Auf Instagram beschreibt der 36 Jahre alte Hip-Hopper seinen Verlust, teilt einige Bilder seines Ahnen, die ihn als lustigen älteren Herrn zeigen.

Werde stolzer Enkel bleiben

"Ich werde jetzt in Trauer , wie auch für immer, dein stolzer Enkel bleiben und die Werte der harten Arbeit in mir tragen, die du mir beigebracht hast. Du warst mein stolz und mein Vorbild. Ruhe in Frieden." Die Fans des Musikers sprechen ihm unter dem Foto Beileidswünsche aus.