RAF macht seine Millionen jetzt mit Cola

RAF Camora und Bonez MC haben ein neues Geschäftsmodell

Bald gibt es wieder Neues von Rapper RAF Camora. Dieses Mal allerdings keine Musik, sondern ein weiteres Produkt, das ihm Millionen bringen soll. Gemeinsam mit Bonez MC entwickelte der Musiker einen eigenen Softdrink in vier Sorten.

Launch des RAF-Colas

Wie RAF Camora selbst bekanntgab, wird "Wild Crocodile" ab 1. März in Deutschland erhältlich sein. In Österreich und der Schweiz gibt es die Drinks erst in drei Wochen später. Für die ersten drei Monate wurden bereits vier Millionen Flaschen produziert. Die Sorftdrinks gibt es übrigens in den Geschmacksrichtungen Crazy Lime (schmeckt ähnlich wie Sprite), Smooth Berry, Crocodile Cola und Crocodile Orange.