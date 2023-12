Ratestar: Welche Austro-Beauty ist diese Leiche?

Für "Verstehen Sie Spaß" mit Barbara Schöneberger wird ein Schlager-Star zur Horror-Gestalt

„All I Want for Christmas is Spaß!“ Barbara Schöneberger präsentiert eine festliche Weihnachtsausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag, dem 16. Dezember 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1. Am Vorabend des dritten Advents begrüßt sie im Studio zahlreiche prominente Gäste, von denen manch einer als Lockvogel unterwegs war oder selbst aufs Glatteis geführt wurde. Ein Star-Gast verwandelt sich gar in eine Leiche und bleibt dabei vollkommen unerkannt.

Naschenweng zeigt ihre Verwandlung

Richtig, die gruselige Gestalt ist Melissa Naschenweng. Sie sorgt normalerweise mit ihrer Musik für Gänsehaut-Momente, doch in der Show zeigt sie, dass es auch anders geht. Aufgebahrt in einem Sarg im Bestattungsmuseum des Wiener Zentralfriedhofs verkörpert sie die Leiche einer angeblich berühmten Textdichterin, die 1896 verstorben sein soll, aber kaum Spuren der Verwesung trägt. Allerdings erweist sich die vermeintliche Tote als ziemlich lebendig und verpasst den Besucherinnen und Besuchern einen Schreck fürs Leben.