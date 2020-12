Richard Lugner: "Anschober setzt nur Schnapsideen in die Welt"

Urlauber die auf die Malediven fliegen, wie Richard Lugner oder Christian Mucha, müssen nach der Heimreise in Quarantäne.

ÖSTERREICH: Sie wollen über die Feiertage auf die Malediven fliegen …



Richard Lugner: Ja, und ich verstehe nicht, dass manche das Land verlassen dürfen, ohne in Quarantäne zu müssen (Anm.: berufliche oder familiäre Gründe), und ich nach dem Urlaub zehn Tage in Quarantäne muss. Für andere reicht ein PCR-Test und für mich nicht? Das ist eine Frechheit.

ÖSTERREICH: Sie kritisieren damit vor allem die Entscheidungen der Regierung …



Lugner: Minister Anschober macht jeden Tag viele Fehler. Es kann doch nicht sein, dass ein Gesundheitsminister nur Schnapsideen in die Welt setzt.

ÖSTERREICH: Werden Sie trotz allem Ihren Urlaub antreten?



Lugner: Ja, ich fliege am 25. Dezember weg und komme am 10. Jänner wieder retour. Dann geh ich in Quarantäne.