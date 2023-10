Richard Lugner: "Es wird schon langsam besser"

Es ist zwar nur eine leichte Lungenentzündung, aber Richard Lugner ist nicht mehr der Jüngste.

Und da er das weiß, schont sich der sonst so umtriebige Baumeister zurzeit. „Ich huste noch ganz schön“, seufzt er im ÖSTERREICH-Talk, sieht aber Besserung in Sicht. Zumindest bis Mittwoch, seinem 91. Geburtstag will Mörtel noch kürzertreten. Das volle Oktoberfest-Programm in München und Wien dürfte für Lugner zu viel gewesen sein.

Am Vorabend zu seinem Geburtstag (11. Oktober) will er dennoch mit Streichelzoo nach Leobendorf kommen und dort bei der Präsentation des Jungbauernkalenders und dann am 14. Oktober in der Hofburg richtig feiern.