Baumeister Richard Lugner musste sich in Lokal verbarrikadieren.

Richard Lugner hat sich in der Wiener Innenstadt aufgehalten, als sich der Terrorakt ereignete. Er war in einem Restaurant essen, als Schüsse zu hören waren, erzählt er gegenüber vip.de. Die Gäste des Lokals wurde in einem Hinterzimmer untergebracht, das Licht straßenseitig ausgeschaltet: „Sodass kein Terrorist auf die Idee kommt, dass da noch was los ist.“

Zu den Tätern hat Lugner auch ein klares Bild: „Die sind alle weiß gekleidet.“ In dem Restaurant habe man sich mit Berichten zum Thema informiert gehalten. Einige Stunden lang musste der 88-Jährige dort ausharren.