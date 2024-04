Bienchen "wildert" in Mörtels Fuhrpark

Kurz nach ihrem Einzug in Richard Lugners Villa, darf sich Simone auch an seinem Fuhrpark bedienen.

Noch vor wenigen Tagen übte Simone „Bienchen“ Reiländer beim Sportwagen-Event in der Lugner-City das Probesitzen in den schnellen Boliden. Jetzt sitzt sie schon selbst am Steuer eines solchen. Hat Mörtel gar wieder in den Sparstrumpf gegriffen und Bienchen ein Auto geschenkt? Weit gefehlt, Simone darf sich aber – was bei vielen Männern ein absolutes NoGo wäre – am Fuhrpark des Baumeistern „bedienen“.

Frisch bei Mörtel eingezogen, schnappt sich Reiländer sogleich Lugners Porsche Boxter Cabrio und dreht damit ihre Runden. Sonnenanbeterin ist Simone aber keine. Sobald es ihr zu sommerlich wird, möchte Bienchen auf den luxuriösen 7er BMW von Lugner umsteigen.

Cathy Lugner mit Porsche Macan S © Harald Artner ×

Aber vielleicht wird Lugner ja doch noch schwach und es gibt einen eigenen Wagen für seine Simone. Schließlich wollen die beiden noch dieses Jahr den Bund fürs Leben schließen. Und wenn man sich zurückerinnert – Ex-Frau Cathy wurde damals ja auch zuerst mit einem Boxter und dann mit einem Porsche Macan S bedacht.