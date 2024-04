Lugner: Liebes-Comeback mit Bienchen

Richard Lugner und Simone Reiländer sind wieder ein Paar.

"Ohne Bienchen kann die Welt nicht leben", mit diesen Worten verkündet Baumeister Richard Lugner (91) das Liebes-Comeback mit Simone Reiländer. An ihrem Geburtstag habe man festgestellt, dass das Leben doch schöner ist, wenn man es mit jemandem teilt: „Wir haben beschlossen in Zukunft zusammenzuleben. Simone bringt ihren eigenen Streichelzoo mit zwei Katzen und zwei Hunden.“ Fortan muss "Mörtel" also nicht mehr alleine leben.

Läuten bald ein sechstes Mal die Hochzeitsglocken?

Auch den Segen von Gerda Rogers habe man. Die Star-Astrologin war sich schon bei seiner Verlobung 2022 mit „Bienchen“ sicher, dass sie die Richtige ist. Vielleicht wird jetzt ja doch noch einmal geheiratet. Entlobt habe man sich schließlich nie. Für den Baumeister wäre es die sechste Ehe. Ob des Datums könnte man meinen, Lugner erlaube sich einen Aprilscherz, doch er versichert: "Es ist mir ernst."