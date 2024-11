Simone Lugner spricht über Dancing Stars: "Schön wärs schon!"

Mit oe24 spricht Richard Lugners Witwe über das Gerücht, dass sie schon bald im ORF-Ballroom tanzen wird

Es war Donnerstag früh, als Simone Lugner im ORF-Zentrum am Küniglberg gesichtet wurde. Sofort machte das Gerücht die Runde, dass Mörtels Witwe bei "Dancing Stars" antanzen soll. Schon vor einiger Zeit sprach Simone davon, an zwei neuen Projekten zu arbeiten. Eines davon könnte die ORF-Show sein und sie könnte bereits die Konditionen für die Teilnahme verhandeln. oe24 erreichte Lugner nach dem ORF-Termin.

Richard und Simone Lugner beim Hochzeitstanz © Tischler ×

Dass Simone - wenn das Gerücht stimmen sollte - nichts bestätigen darf, ist logisch. Schließlich wäre sie vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Eines verrät sie aber: "Schön wärs schon, falls die Gerüchte stimmen", grinst sie im oe24-Talk. Fan der Show ist sie jedenfalls. "Richard hat es immer gern geschaut und mir gefällt es auch gut", erklärt Simone. Ihre Tanzkünste müsste sie allerdings auffrischen. "Ich habe vor fünf oder sechs Jahren einen Grundkurs in der Tanzschule absolviert. Ich war immer nach dem Goldstar-Kurs dran und habe die Tänzer dort immer bewundert", schmunzelt Lugners Witwe.

Simone Lugner © Tischler ×

Dass es harte Arbeit wäre, die Choreografien einzustudieren, ist Simone bewusst. "Ein Walzer geht gerade noch, aber die Showtänze sind sehr aufwendig", gibt sie zu. Abschrecken würde Simone das harte Training aber nicht und wäre gerne in der Show.

Podcast mit Joanna Mann

Joanna Manns Podcast © Instagram

Bevor Simone Lugner allerdings vielleicht im ORF das Tanzbein schwingend zu sehen ist, kann man sie auf jeden Fall hören. "Ich bin am 28. November zu Gast in Joanna Manns Podcast", freut sie sich. Dort will Simone auch Privates aus ihrer Beziehung mit Richard Lugner erzählen: "Ich habe noch nie vorher darüber geredet wie es war, dass dauernd andere Frauen sich an Richard rangemacht haben und ihn nur ausnutzen wollten. Im Podcast erkläre ich unter anderem, wie ich diese 'Störungen' erlebt habe."