Simone, Mausi & Co: So feiern die Lugners heuer Weihnachten ohne Mörtel

Es wird das erste Weihnachtsfest ohne Richard Lugner, der die Familie bis jetzt immer zusammenhielt und zum Fest vereinte.

Es wird ein wehmütiger 24. Dezember im Hause Lugner. Noch vor einem Jahr kam die Familie zusammen und feierte mit Mörtel Weihnachten. Nach seinem Tod im Sommer ist auch die Familie zerbrochen. Zumindest in zwei Lager. Seine Witwe Simone und Ex-Frau Mausi mit Tochter Jacqueline und deren Ehemann Leo Lugner.

Simone wird das Weihnachtsfest zwar in der Lugner Villa feiern, aber ohne Mausi & Co. Mörtels Witwe wird im kreise Ihrer Familie mit Mama, Schwester, Oma, Tante und Onkel feiern. ""Wir werden zu acht sein", erklärt Simone im oe24-Talk. Was Geschenke angeht ist Simone eine Last-Minute-Shopperin. "Ich habe noch keine Geschenke besorgt. Wir schenken uns meist eh nur Kleinigkeiten", erklärt sie. Sie selbst wünscht sich nichts Materielles. "Ich wünsche mir nur, dass keine Tiere geschenkt werden, die dann wenige Tage später im Tierheim landen und, dass niemand alleine Weihnachten feiern muss", so Lugner. Gerade die Feiertage werden auch für sie nicht leicht. "Jetzt habe ich so viele Termine aber ich weiß, dass zu den Feiertagen alles über mich hereinbrechen und mir Richard schrecklich fehlen wird. Zum Glück habe ich meine Familie bei mir", seufzt Simone.

Der andere Teil von Richard Lugners der Familie wird ebenfalls gemeinsam feiern. Mausi mit ihrer Mama, Jacqueline und Ehemann Leo werden am 24. Dezember ihre Geschenke öffnen. "Ich habe schon alle Geschenke beisammen. Ich bin absolut kein Last-Minute-Shopper", grinst Christina Lugner im oe24-Talk. Gleich danach geht es für Mausi nach Kitzbühel zum Skifahren. "Ich werde bis 6. Jänner in Kitz bleiben und dort auch Silvester feiern. Danach geht es wieder ins Warme nach Teneriffa", erklärt Mausi ihre Feiertagspläne. Ob Jacqueline und Leo Lugner ebenfalls in Kitz und Teneriffa dabei sein werden, wollte Mausi nicht kommentieren.

Aber ganz egal, wer mit wem feiert, einer wird allen schmerzlich abgehen - Richard Lugner.