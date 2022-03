Sängerin Virginia Ernst will Flüchtlinge aufnehmen

Virginia Ernst bietet Schutzsuchenden Unterkunft und Hilfe an

Immer mehr Prominente zeigen viel Herz für die Opfer des Ukraine-Kriegs. Designerin Marina Hoermanseder organisierte ganze LKW-Ladungen mit Sachgütern, die über die Grenze gebracht wurden. Austro-Stars wie Wanda, Marco Pogo, Kurt Ostbahn, Seiler und Speer und viele weitere Musiker rocken demnächst das Benefizkonzert "We stand with Ukraine" im Ernst-Happel-Stadion und Sängerin Virginia Ernst startet jetzt gar einen Aufruf auf Facebook, in dem sie schutzsuchenden Flüchtlingskindern einen Platz in ihrer Wohnung anbietet.

Herzliches Posting

In ihrem Posting schreibt Ernst: "Wir haben Platz für 2-3 Flüchtlingskinder aus der Ukraine mit Mama und Papa, nur Mama oder auch nur Kinder die alleine losgeschickt wurden!! Falls ihr irgendwem kennt, der Hilfe benötigt! Bitte meldet euch. Unsere Unterkunft und Hilfe steht zur Verfügung."