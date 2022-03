Sarkissova: Single und glücklich

Die „Dancing Stars“-Jurorin genießt ihr Leben momentan in vollen Zügen.

Sexy. Ihre Badewannen-, Dusch- und Putz-Videos sind inzwischen legendär. Darin zeigt sich Ballett-Star Karina Sarkissova von ihrer sexy Seite und in freizügigen Posen. Für viele ist Karina die Traumfrau schlechthin. Umso überraschender ist es, dass die Ballerina jetzt schon seit einiger Zeit Single ist. „Ja, das stimmt. Und ich bin glücklicher Single“, grinst Sarkissova im ÖSTERREICH-Talk. „In dieser Position kann ich so sein, wie ich will“, legt die fesche Blondine nach. Und wie will Karina sein? „Frei“, schmunzelt sie – um dann schnell noch ein „zügig“ nachzuschießen. Freizügigkeit war schon immer genau ihres. Egal ob das Outing als bisexuell oder ausgelebte Dreier-Beziehungen – Sarkissova genoss ihr Leben schon immer. Und das sogar bald wieder in Wien!

Heimkehr. Eigentlich sollte Sarkissova schon jetzt von Budapest wieder nach Wien ziehen, doch die Vorbereitungen für den Umzug ziehen sich in die Länge. Und auch die Wohnungssuche. „Ich habe mir Hunderte Wohnungen angesehen, aber noch nichts Konkretes gefunden“, meint Karina. Platz braucht sie nur für sich und ihre Kinder. Ein zukünftiger Mann sei dabei nicht eingerechnet. „Wenn es einen Mann geben würde, dann würde ich zu ihm ziehen. Bei mir zieht keiner ein. Da bin ich von der alten Schule“, lacht sie.