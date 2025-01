Schaulaufen der Stars in Kitzbühel

Samstagabend ging der Party-Reigen in der Gamsstadt mit der "KitzRaceNight" hochkarätig zu Ende

Es war einmal mehr ein Wochenende der Superlative beim Hahnenkammrennen. Bereits am Mittwoch startete der Party-Marathon mit der "Kitz Legends Night" im Hotel Grand Tirolia. Dort fanden sich Legenden wie Franz Klammer oder Fritz Strobl ein, um ordentlich zu feiern.

Tags darauf lud Arnold Schwarzenegger zu seiner Charity-Auktion beim Stanglwirt, wo er einen neuen Spenden-Rekord von 1,55 Millionen Euro verbuchen konnte. Alleine die von ihm gestiftete Audemars Piguet Uhr brachte 370.000 Euro ein.

Und auch am Freitag ging es mit Arnie, Gabalier und Gregor Glanz bei der Legendären Weißwurstparty beim Stanglwirt erneut rund. Bins in die frühen Morgenstunden feierten dort Annemarie Carpendale, Barbara Meier oder The BossHoss. Zeitgleich fanden sich Promis wie LIzz Görgl oder Ulli Kriegler bei der A1 Kitz Night in Rosi Schipflingers Sonnbergstuben ein.

Der Höhepunkt des Kitz Wochenendes fand mit der KitzRaceNight im VIP-Zelt vom Hahnenkamm statt. Dort feierten zu dem Sound von Popstar James Blunt unter anderem Fiona Swarovski und Karl Heinz Grasser, Star-Kicker Zlatan Ibrahimovic oder Schauspieler Mark Keller bis spät in die Nacht. Bei Rosis Schnitzelparty hatte sich wiederum Andreas Gabalier angesagt, während in Johannes Mitterers "Kitzhof" Model Annika Gassner, Michael Konsel oder Mike Galeli abfeierten.

Am Sonntag werden sich die VIPs noch einmal auf der Tribüne versammeln und den ÖSV-Stars beim Slalom die Daumen drücken.