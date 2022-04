Schlager-Stars für Ukraine-Frieden

Unsere Schlager-Stars und 2.500 Fans setzten lautstarkes Zeichen für den Frieden.

Benefiz. Fast zwei Millionen Euro Spenden beim Mega-Benefiz #WeStandwith­ Ukra­ine im Happel-Stadion, Tausende Fans am Heldenplatz und gestern das gemeinsame Schunkeln für den Frieden am Grazer Schwarzlsee. 2.500 Fans feierten mit Chart-Stars wie Melissa Naschenweng, Nik P. oder Semino Rossi die große Schlagergerparty #Save Ukraine. Nur das Wetter spielte nicht mit: Die als Open Air geplante Show musste wegen zu frostigen Temperaturen in die Steiermark-Halle verlegt werden.

Kess. Der Stimmung tat das keinen Abbruch: Schon beim Opener Franky Leitner wurden die ersten Feuerzeuge gezückt. Simone und Charly Brunner zeigten die große Liebes-Show und Stefan Rauch begeisterte auch mit kessem Hüftschwung.

Hits. Das Finale der neun-stündigen Party stand im Zeichen der Chartkaiser: Der Nummer-eins-Hit Heute hab ich Zeit für dich von Semino Rossi, die Liebe & Krawall-Show von Alle Achtung und als absolutes Highlight der kesse LederHosenRock von Melissa Naschenweng.