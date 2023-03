Schlagerlegende ''Mandy von den Bambis'' ist tot

Das letzte lebende Mitglied der "Bambis" ist im Alter von 87 Jahren in Wien verstorben.

Mit Hits wie „Nur ein Bild von dir“, „Sommertraum“ oder „Melancholie“ wurden „Die Bambis“ in den 1960-er Jahren in Österreich zu Stars. Nun ist auch das letzte noch lebende Bandmitglied verstorben. Georg Oswald, besser bekannt als "Mandy von den Bambis" ist am Dienstag im 88. Lebensjahr in Wien verstorben.

Während seine Bandkollegen Conny Fuchsberger, Hannes Schlader und Peter Holzer schon früher verstarben, setzte Oswald, der eigentlich aus Bayern stammte, seine Karriere alleine weiter fort. 2022 musste der beliebte Schlagersänger aufgrund einer Erkrankung seine Karriere beenden.