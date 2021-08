Silvia Schneider zeigt mit den Vienna Capitals die Trends für die kühle Jahreszeit.

Style. Zeitlos schön – so präsentiert Silvia die neuen Herbsttrends des Steffl-Department-Stores in Wien. An die Seite wurden ihr auch fesche Männermodels gestellt.

Die Vienna-Capital-Spieler Matthew Neal, Dominic Hackl, Philippe Lakos und Fabian Artner versuchten sich erstmals als Fashion-Models und machten dabei genau wie auf dem Eis eine gute Figur.