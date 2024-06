Ab Mittwoch schützt der »Terminator« beim Austrian World Summit in Wien das Klima

Am Donnerstag lädt Arnold Schwarzenegger einmal mehr zu seinem Austrian World Summit in die Wiener Hofburg, um gemeinsam mit hochkarätigen Gästen seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ankommen soll Arnie spätestens Mittwoch in der Hauptstadt. Insidern zufolge soll Freundin Heather Milligan die steirische Eiche nach Wien begleiten.

Ob Arnie beim dicht gedrängten Programm auch Zeit finden wird, einen Kurzbesuch in seiner Heimat Graz einzulegen, bleibt abzuwarten. Am Donnerstag jedenfalls kann der „Terminator“ einmal mehr mit hochkarätigen Gästen aufwarten.

So steht unter anderem eine Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Programm. Ebenso mit dabei EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und UNO-Generalsekretär Antonia Guterres. Für das musikalische Highlight werden The BossHoss sorgen.

Ebenfalls mit dabei auch Arnie-Freund Klemens Hallmann und seine Barbara Meier.