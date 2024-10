Seiler & Speer sorgten mit Mini-Konzert für Mega-Gänsehaut

Als Einstimmung auf das von oe24 präsentierte Hochwasser Benefiz Konzert unterstrichen Seiler und Speer am Donnerstag mit einer exklusiven Studio Session bei Ö3 ihren Ruf als größte Stimmungs-Kanonen des Landes.

Am 26. Oktober rocken Seiler und Speer mit Wanda, Christina Stümer und Co. das von oe24 präsentierte Hochwasser Benefiz Konzert in Wr. Neustadt. Am Donnerstag lieferte das Hit-Duo dafür mit einer exklusiven Studio Session bei Ö3 das emotionelle Warm Up. Live-Premiere der neuen Single „Irgendwie“, mit der man sich wieder an in alle Herzen rockt („Gänsehaut pur!“) und auch an die Spitze der iTunes-Charts, sowie ein Gänsehaut-Duett mit Päm inklusive. oe24 war beim Mini-Konzert mit Mega-Stimmung live dabei.

Vom Opener „Bonnie & Clyde“ bis zum Finale „Hödn“ erwiesen sich Christopher Seiler und Bernhard Speer bei der Studio Session für nur 80 glücklichen Fans, die aus über 3.000 (!) Einsendungen auserkoren wurden, 75 Minuten lang wieder als größtes Live-Duo des Landes. „Das ist das kleinste Konzert unserer Karriere in Wien, aber arg was 80 Leute für eine Stimmung machen können. Das geht direkt ins Herz!“

Jede Menge Gags

Das Hitfeuerwerk rund um Hymnen wie „Herr Inspektor“ , „Soits lebn“ oder „Ham kummst“, das man in einer lässigen Remix-Version anstimmte, ja sowieso. Dazwischen gab‘s jede Menge Gags wie „Ich hab dir schon ein Weihnachtsgeschenk gekauft: Konzertkarten für Edmund“ - hab i dir was getan?“, Seilers große Song-Erkenntnis („Ich erkenne nach 10 Jahren bei uns schon ein Muster: Entweder geht’s um Alkohol, Kriminelle oder irgendwas mit Trennung.“) und die umjubelte Premiere der neuen Hitsingle „irgendwie“

Als Highlight mischte man der emotionalen Ballade „Ala bin“ wieder der Georg-Danzer-Klassiker „Ruaf mi ned au“ bei und das gleich mit der coolen Durchstarterin Päm als Gastsängerin.

Gänsehaut-Alarm, der nach einer Zugabe schreit: z.b. am 26. Oktober beim Hochwasser Benefiz Konzert in Wr. Neustadt. „Das sollte man dort ja wirklich durchaus wiederholen“ geben Seiler und Speer dafür im oe24 Backstage-Interview schon ein kleines Geheimnis preis!

Das war die Setlist von Seiler & Speer bei ö3:

• Bonnie & Clyde

• Principessa

• Irgendwie

• I wü ned

• Stiagnhaus G’stanzl

• I kenn di vo wo

• Herr Inspektor

• Schatzi

• Ala bin/Ruaf mi ned au

• Ham kummst

• Soits lebn

Zugabe:

Hödn



