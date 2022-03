Sheeran, Eilish und Pink rocken 'Starmania'

Mit diesen Songs wird der ORF-Event am 4. März eröffnet

Von internationalen Charterfolgen bis hin zu österreichischen Evergreens – deutschsprachige Ohrwürmer und englische Superhits: Am Freitag, dem 4. März 2022, eröffnen die ersten 14 von 28 neuen Kandidatinnen und Kandidaten, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, „Starmania 22“ mit der ersten Qualifikationsshow. Die weiteren 14 Kandidatinnen und Kandidaten stehen eine Woche später erstmals auf der größten TV-Bühne des Landes.

Jury mit Gast-Star

Jurorin Lili Paul-Roncalli und Sänger Josh dürfen sich auf gewaltige Performances freuen. Von Ed Sheeran bis P!nk ist heuer alles dabei. In der ersten Woche werden sie von der jungen Deutschpop-Sängerin Tina Naderer unterstützt. Die Kandidatinnen und Kandidaten von Qualifikationsshow 1 am 4. März ab 20.15 Uhr in ORF 1 (in alphabetischer Reihenfolge) und ihre Songs: