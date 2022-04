Shitstorm für Netrebko nach Facebook-Posting

Die Fans können Anna Netrebko wegen ihrer konträren Aussagen nicht mehr ernst nehmen

Opern-Diva Anna Netrebko platzte der Kragen. Mit einem Facebook-Posting stellte wollte sie klarstellen, dass immer wieder in russischen sowie internationalen Medien falsch über ihre Person berichtet wurde. Alleine die Infos, die auf ihrer Seite oder von ihrem Management bereitgestellt werden, seien richtig. Viele Fans schickten ihr dafür Herzchen und positive Worte, doch einige fragten sich, was das ganze überhaupt soll.

Netrebko zwischen den Fronten

Die Operndiva sorgte vor allem mit ihren Aussagen bezüglich Ukraine für Verwirrung. Ihre Nähe zu Putin wurde immer wieder kritisiert, bis sie sich gegen einen Krieg aussprach. Jetzt werfen ihre beide Seiten "Verrat" vor. Ihr Facebook-Posting sorgte erneut für eine Spaltung in das russische und das ukrainische Lager. "Und was ist mit dem Krieg?", schreibt ein User. Ein anderer ärgert sich ebenso: "Deine überbewertete Stimme soll zuhause bleiben." Die meisten fragen Netrebko aber einfach: "Was soll das Posting bedeuten?" Die Sopranistin ging nicht auf Fragen und Kritik ein.