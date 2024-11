Sicher heimkommen mit Miss Europe Beatrice Turin

K.O.-Tropfen sind Keine Option! Taxi-Unternehmen 40100 und Miss Europe Beatrice Turin präsentieren neue Sicherheits-Kampagne

„Am nächsten Morgen bin ich total gerädert aufgewacht. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie und wann ich in mein Bett gekommen war. Meine letzte Erinnerung war, dass ich mit einem der Jungs auf der Tanzfläche war – und dann Filmriss.“ Melina musste schon Erfahrungen mit K.O.-Tropfen machen. In ihrem Fall ist alles gut ausgegangen – eine Freundin hat den Ernst der Lage erkannt und sie nach Hause gebracht. Leider haben nicht alle K.O.-Tropfen-Opfer so viel Glück. Aus diesem Grund starten die Taxivermittlerin Taxi 40100 und Miss Europe, Sängerin und Model Beatrice Turin eine neue „Safety first“ Sicherheitskampagne für Frauen in Wien.

Eveline Hruza und Beatrice Turin © Taxi 40100/Kernmayer ×

„Unsere Aufgabe ist es, Menschen sicher von A nach B zu bringen. Wir möchten aber darüber hinaus gehen. Die Sicherheit junger Mädchen und Frauen soll nicht erst im Taxi starten, sondern schon davor“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. In Zukunft werden bei diversen Events und Veranstaltungen, etwa auch bei den „Look! Style Awards“ in der Lugner City am 8. November, K.O.-Tropfenbänder und K.O.-Tropfensticker verteilt. Diese sollen einerseits dazu dienen, Getränke zu checken, ob sie manipuliert wurden bzw. das Glas abdecken, dass nichts hineingemischt werden kann.

K.O.-Tropfen Prävention © Taxi 40100/Kernmayer ×

„Für mich war es keine Diskussion, ob ich diese Kampagne unterstütze oder nicht. Es liegt mir viel am Herzen, dass junge Frauen so sei können, wie sie möchten und machen können, was sie möchten“, so Beatrice Turin, amtierende Miss Europe, Sängerin und Model.