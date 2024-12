Ein schwuler Tanzpartner soll es sein bei Dancing Stars - aber ein einer Sache hat Simone Bedenken.

Die Witwe von Richard Lugner, Simone, ist in der neuen Staffel von Dancing Stars mit dabei. Im März 2025 ist es so sie wird mit starker Profi-Konkurrenz im ORF zu sehen sein. Bis dahin wird sie noch fleißig üben, übrigens mit dem amtierenden Mr. Austria, damit auch alles klappt mit Schrittfolge, Haltung und Takt.

Nun war Simone am 10.12. in "Guten Morgen Österreich" bei Patrick Budgen zu Gast. Dort sprach sie über die große Freude, die die Teilnahme an der Tanzshow bei ihr ausgelöst hat. Anfänglich habe sie es kaum glauben können und die Neuigkeit für sich behalten - bis der Vertrag unterschrieben war.

© ORF ×

Profi-Tänzer

In der Sendung wurde auch enthüllt, welche Profi-Tänzer mit dabei sein werden. Neben altbekannten Gesichtern finden sich auch Newcomer bei den Profis. Doch wen würde Simone gerne an ihrer Seite haben?

Wünsche mir Schwulen, aber...

Da wird Simone deutlich: "Ich wünsche mir einen schulen Tanzpartner! Die sind einfühlsamer. Ich verstehe mich sehr gut mit solchen Männern, wir haben die gleichen Gesprächsthemen." Allerdings gibts einen kritischen Punkt laut Simone: "Was halt schon wichtig ist: Dass er mich kraftvoll führen kann! Da weiß ich dann nicht, ob ein Schwuler dafür wirklich geeignet ist. Weil die sind eher ein bisschen zarter."

Führung

Budgen will es genauer wissen: "Neigst du dazu, zu führen?" Simone lacht und bejaht. Wer es ihr konkret angetan hätte von den Profis? Herbert Stanonik! Ihn hat sie bereits auf Veranstaltungen kennengelernt und findet ihn sympathisch. Dass er bei "Dancing Stars" noch nie gewonnen hat sieht sie als Anreiz: "Zeit wird's!"