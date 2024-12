Im Gespräch mit Patrick Budgen sprach sie nicht nur über "Dancing Stars"...

Im März 2025 ist es so weit und Simone Lugner wird mit starker Profi-Konkurrenz bei "Dancing Stars" im ORF zu sehen sein. Bis dahin wird sie noch fleißig üben, damit auch alles klappt mit Schrittfolge, Haltung und Takt.

Nun war sie am 10.12. in "Guten Morgen Österreich" bei Patrick Budgen zu Gast. Dort sprach sie über die große Freude, die die Teilnahme an der Tanzshow bei ihr ausgelöst hat. Aber es ging auch um andere Themen...





Oft von jüngeren Männern

Nämlich um die Männerwelt. Simone Lugner bekomme mehr Liebesangebote als Jobangebote derzeit. Und wie sehen diese aus, will Budgen wissen? "Persönlich oder per Social Media" wird Simone umworben. "Ich suche keinen Mann, aber auch keinen Job. Nachher schauen wir weiter", so Bienchen. Pikant: Die Angebote stammen auch oft von jüngeren Männern. Ältere seien aber auch dabei. Lediglich von Frauen habe sie noch keine Angebote bekommen, so Bienchen schmunzelnd.