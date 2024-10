Simone Lugner hat sich deutlich ausgedrückt in einem Posting.

Noch immer ist Richard Lugners Witwe Simone nicht zur Ruhe gekommen. Erst der Tod ihres Mannes, dann die Entlassung in der Lugner City... sie hat es jedenfalls nicht leicht.

Postet Alltag

Doch Simone ist für ihr zuversichtliches Gemüt bekannt; nicht viel scheint sie aus der Ruhe zu bringen. Wie oft auf Instagram deutlich wird, kann sie sich auch an den kleinen Dingen des Lebens freuen, postet kleine Schnipsel aus ihrem Alltag: Egal, ob sie nun das Eichhörnchen vor ihrem Fenster sieht, das Richard auch so gerne hatte, oder einfach die Aussicht genießt und still an ihren Mann denkt.

Deutliche Worte

Aber nun hat sie auch ein ernstes Thema deutlich angesprochen in einem Insta-Posting. Sie hat ein Bild mit einem Zitat raufgeladen: "Wenn du versuchst hineinzupassen, wirst du bloß verschwinden." Dazu schreibt sie: "Netzfund….Die Botschaft stimmt für mich. Gib dich nicht selbst auf, ändere dich nur wenn du das auch möchtest, und bleib trotzdem noch irgendwie du. Die Vielfalt macht die Gemeinschaft interessant. Gute Umgangsformen sind trotzdem ein Muss. Wenn das für dich nicht gilt, dann bitte such dir einen anderen Account für deine Kommentare. Danke, schönen Abend euch."

Nachricht an Hater

Simone Lugner bekommt im Netz immer wieder viel Zustimmung. Doch manchmal vergreifen sich Leute auch im Ton. Nicht allen gefällt , was sie macht (Stichwort mit Brautkleid zum Grab). Diesen Menschen wird sie ihr Posting gewidmet haben.