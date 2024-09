Reger Ansturm auf das Grab von Richard Lugner.

Am 31.8. wurde Baumeister Richard Lugner feierlich und seinen letzten Wünschen entsprechend, beerdigt. Die Trauerzeremonie begann schon früh morgens im Wiener Stephansdom. Dort waren Familie, Freunde und Wegbegleiter des Society-Löwen zugegen, als Toni Faber durch eine Gedenkstunde führte.

Schauspielerin Edith Leyrer und Norbert Hofer hielten Reden; Dennis Jale sorgte mit Lugners Lieblingsliedern für die musikalische Untermalung. Danach drehte der rot lackierte Sarg mit einer Motorrad-Escorte eine Ehrenrunde am Ring und an der Lugner City vorbei. In der Kaasgrabenkirche verabschiedete sich die Familie dann im engen Kreis. Danach wurde Richard Lugner am Grinzinger Friedhof begraben.

Ein Blumenmeer für Richard

Dort, in einer Gruft, ist seine letzte Ruhestätte. Nur besonders ruhig ist es derzeit nicht. Jeden Tag pilgern Fans des Baumeisters zum Grab um mit eigenen Augen zu sehen, wie es dort aussieht. Der Blumenschmuck, die zahlreichen Kränze sind zu einem bunten Hügel gestapelt. Ganz oben drauf: Ein Kapperl mit der Aufschrift: Gemma Lugner. Der Blumenschmuck ist so hoch, dass der Grabstein dahinter nicht gut sichtbar ist.

Gehen Fans zu weit?

Das bringt einige Fans und Schaulustige auf zweifelhafte Ideen: Um ein Bild knipsen zu können bzw für Detailaufnahmen der Blumen stellen sie sich einfach auf die fremden Gräber links (Familie R.) und rechts (Familie H.) neben jenem vom Lugner. Ob Fantum so weit gehen soll, dass das Eigentum Fremder mit hineingezogen und unter Umständen beschädigt wird?

Einer oben ohne

Zuvor sorgten schon halbnackte Fans für Wirbel, die im Netz als pietätlos bezeichnet wurden.