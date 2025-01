Simone Lugner und Mister Austria: Geheim-Plan für den Opernball

Wie ein Insider verrät, plant die Lugner-Witwe jetzt doch fix auf den Opernball zu gehen. Ihr Begleiter soll wieder einmal Christopher Dengg sein.

Seit Wochen wird gerätselt, ob Simone Lugner (43) am Opernball partizipieren wird, obwohl es keinen Platz in der Lugner-Loge für sie gibt. Sie selbst erzählte von mehreren Einladungen, wollte sich die Entscheidung allerdings noch offen lassen. Wie ein Insider jetzt berichtet, soll Simone hinter vorgehaltener Hand bestätigt haben, dass sie auf jeden Fall am Ball der Bälle tanzen will.

Fescher Tanzpartner

Ihr Tanzpartner soll einmal mehr Mister Austria Christopher Dengg sein. Der fesche Fitnesstrainer habe noch keine Karte, sei aber gerade auf der Suche. Im Gespräch mit oe24 erklärte Simone erst kürzlich, was mit Dengg läuft. "Ich gehe halt sehr ungern alleine auf Events und er ist so lieb und hat auch oft Zeit, um mitzugehen. Man kann ja auch nicht jeden überall mitnehmen." Lydia sei immer viel beschäftigt. "Der Chris ist sehr sympathisch, höflich, kann sich benehmen. Immer wenn mich jemand einlädt, schreiben sie auch dazu, dass ich ihn mitnehmen kann." Simone kommt dabei schon fast ein bisschen ins Schwärmen.

Rein optisch würde der Mister gut zu ihr passen. Die beiden sehen sich im Moment fast täglich, da er auch gemeinsam mit Simone trainiert. Beide haben kein Problem mit der Öffentlichkeit und sind gern gesehene Gäste auf den Society-Veranstaltungen. Außerdem haben sie auch privat viel gemeinsam.





Eine Roben-Anprobe zeigte Simone jedenfalls schon vor einer Weile auf Instagram. Da würde sich bestimmt auch ein Kleid für den Opernball finden. Und irgendwie wäre es ja fast fad, wenn Lugners Witwe heuer fehlen würde.