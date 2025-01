Simone Lugner: Zeigt sie hier ihr Opernball-Kleid?

Die Lugner-Witwe macht noch ein Geheimnis daraus, ob sie zum Ball der Bälle kommt. Eine passende Robe hätte sie aber offenbar schon.

Am 27. Februar wird beim Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper wieder im Dreivierteltakt getanzt, champagnisiert und genetzwerkt. Neben den hochkarätigen Eröffnungs-Stars Juan Diego Flórez und Nadine Sierra werden wieder zahlreiche Prominente erwartet. Leona König, Franziska Knuppe, der Swarovski-Clan, Bruce Darnell und etliche weitere VIPs nehmen in den Logen Platz.

Mehr lesen:

Richard Lugners Vermächtnis

In der Lugner-Loge wird jedoch heuer alles anders. Der verstorbene Baumeister Richard Lugner (†91) hinterlässt eine große Lücke und einen Stargast, den er zwar noch ausgesucht haben soll, aber nicht mehr selbst als Gastgeber begleiten kann. Seinen Platz nimmt Tochter Jacqueline ein. Gemeinsam mit Ehemann Leo will sie das Vermächtnis des Society-Lieblings weiterführen.

Dass Simone Lugner in der Loge nicht erwünscht ist, ist kein Geheimnis mehr. Dennoch hat die Unternehmerin laut eigener Aussage mehrere Einladungen. "Ich heule dem Theater wirklich nicht nach", sagte sie gegenüber oe24. Wird sie nun antanzen oder nicht? Ein Kleid - beziehungsweise mehrere - scheint sie jedenfalls schon gefunden zu haben. Das zeigt sie auf Instagram und schreibt dazu: "Bereit für die Ballsaison!"