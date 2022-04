So fesch ist die ''kleine'' Swarovski

Victoria Swarovskis Halbschwester Laetitia feierte ihren 18. Geburtstag

Victoria Swarovski (28) ist längst einem breiten Publikum bekannt. Ihre jüngere Schwester Paulina hat als Model ebenso bereits Bekanntheit erlangt, aber ihre Halbschwester Laetitia war bisher nicht wirklich vielen ein Begriff. Zu ihrem 18. Geburtstag gratulierte Vici mit mehreren Fotos.

Darauf ist Laetitia endlich wieder einmal zu sehen. Und es fällt auf: sie steht ihren Halbgeschwistern in Sachen Schönheit um nichts nach. "Happy Birthday to my 18 year old baby sister", schreibt Victoria zu den Partybildern. "Ich wünsche dir nur das Beste und alles, was du dir wünschst. Bleib immer so perfekt wie du bist."

Laetitia ist die Tochter von Michael Heinritzi und Alexandra Swarovski. Der Vater von Victoria und Paulina ist Paul Swarovski.