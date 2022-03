× So läuft das Friedens-Konzert für die Ukraine

Auftakt mit Eazy, neue Wanda-Hymne und All-Star-Finale. Am Samstag steigt das große Friedens-Konzert We Stand with Ukraine. Oe24.TV überträgt das Live Aid des Austropop in voller Länge live

Eazy zum Auftakt um 13 Uhr, Bilderbuch als erstes großes Highlight (18.20 Uhr) und knapp vor 23 Uhr ein All-Star-Finale, wohl mit Give Peace A Chance nach dem Headliner Kurt Ostbahn. Am Samstag steigt das große Friedens-Konzert We Stand with Ukraine im Wiener Ernst Happel Stadion. 40.000 Fans (ausverkauft!) feiern das Live Aid des Austropop. Über 10 Stunden Hit-Programm von 14 Top-Acts. Oe24.TV liefert ab 12 Uhr eine Sondersendung aus dem Stadion und überträgt das Konzert des Jahres in voller Länge live.

© Barracuda Music ×

Signal. Auch Seiler & Speer, Pizzera & Jaus, Turbobier („Dieses Konzert wird als deutliches Signal für Menschlichkeit und für den Frieden weit über die Grenzen Österreichs gehört.“) oder Mathea machen mit. Wanda sogar gleich mit einer neuen Hymne: Rocking in Wien. „Ein Rock’n’Roll-Song zum Hirnausschalten. Das haben wir jetzt bitter nötig!“

Stolz. Fast 800.000 Euro werden dabei alleine durch die Ticketverkäufe zum symbolischen Preis von 19,91 Euro an Spenden für die Volkhilfe und Nachbar in Not lukriert. Dazu wohl noch weit über eine Million an Merchandising und Spenden-Einnahmen. „Wir Österreicher können wahnsinnig stolz auf unsere Hilfsbereitschaft sein,“ jubelt auch Christopher Seiler, „das ist Teil unserer gesellschaftlichen DNA.“

Friedens-Konzerte. Das Ukraine-Benefiz im Happel Stadion ist Highlight einer ganze Serie an Friedens-Konzerten. Am 18. März spielen in Berndorf u.a. die Die Seer, Monti Beton, Andy Lee Lang und Christoph Fälbl für die Spendenaktion 'Niederösterreich hilft' auf. Am 20. 3. wollen unter dem Motto „Stimmen für den Frieden“ u.a. Julian Rachlin, Sandra Pires, Caroline Athanasiadis, die Musicalstars Lukas Perman, Ana Milva Gomes und Maya Hakvoort die Stadthalle rocken. Kurt Ostbahn, Cari Cari, Lemo, Maschek oder die Folkshife sind am 27. März am Heldenplatz bei #YesWe Care dabei und am 3. April haben sich für #SaveUkraine am Grazer Schwarzlsee die Grande der Schlager-Szene von Melissa Naschenweng über Nik P bis Semino Rosi angesagt.

© leutgeb entertainment

Wanda bei der Probe für We Stand with Ukraine: