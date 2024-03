SO "schummelt" sich Mausi Lugner zur Traumfigur

Christina Lugner präsentierte gerade wieder ihren durchtrainierten Körper im Sonnenschein. Jetzt verrät sie, wie sie die Figur hält

Diäten, Pillen und qualvolle Trainingsmethoden - die Abnehm-Industrie boomt. Während sich die einen quälen, scheinen andere ohne Aufwand ihr Traumgewicht zu halten. Auch Mausi Lugner hat vermeintlich den Jackpot im Gen-Pool gezogen. Sie sonnt ihren Traumkörper gerade auf Teneriffa im knappen Bikini. Oe24 hat nachgefragt, wie sich die Ex-Frau von Richard Lugner so fit hält und was, abgesehen von ihrer Oberweite, nicht ganz naturbelassen bleiben durfte.

Lugner: "Einmal im Monat Fettwegspritze an den Oberschenkeln"

Tatsächlich arbeitet sie hart, um in Form zu bleiben: "Ich schwimme sehr viel mit Flossen. Ich laufe gerne und mache im John Harris Kraft- und Yoga-Trainings. Die feschen Trainer dort motivieren mich auch sehr", sagt sie. Christina Lugner ist aber auch bekannt für ihre Liebe zu Beauty-Ops. Lässt sie Artur Worseg auch an ihrem Körper herumdoktern? "Ja, einmal in vier Wochen bekomme ich die Fettwegspritze an den Oberschenkelkanten. Danach sind drei Zentimeter an beiden Seiten weg. Das ist toll", verrät sie.