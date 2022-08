So tickt Wallentin-Liebe Patricia Schalko

Tasillo Wallentin will der nächste Präsident werden. Das ist die Frau an seiner Seite.

Reich. Privatjet-Flüge, Luxusurlaube und extravagante Dinner. Das Leben der Milliardärs-Ex Patricia Schalko lässt keine Wünsche offen. Auch in der Liebe läuft es nach der Trennung von Immo-Tycoon Georg Stumpf wieder bestens. Seit Herbst letzten Jahres ist Schalko mit Rechtsanwalt Tassilo Wallentin liiert. Dieser hat sich jetzt gar zur Bundespräsidentschaftswahl aufstellen lassen. Wann immer er im TV zu sehen ist, schaltet seine Liebste natürlich ein. Sie wäre als First Lady also eine große Stütze. „Tassilo, mach Österreich wieder groß“, schreibt sie zu ihren Postings.

Leben. Schalko lebte seit der Trennung von Stumpf monatelang in einer Suite des Nobelhotels Park Hyatt in Wien. Mittlerweile soll sie jedoch in eine Villa im 19. Bezirk eingezogen sein. Einen Entwurf des Hauses postete sie bereits im Dezember auf Instagram. Dazu schrieb sie: „Was für eine erfolgreiche Woche. Ich bin so glücklich über meine neue Villa, die von Oliver Attensam gebaut wird.“

Hoffen. Jetzt hofft die Luxus-Lady darauf, dass Wallentin den Einzug in die Hofburg schafft. Die Rolle als First Lady würde ihr bestimmt stehen. Vor allem, da sie ja bereits seit Jahrzehnten in den elitären Kreisen verkehrt.