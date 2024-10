So viel kassierte Simone Lugner in der Lugner City

Kolportiertes Gehalt von 8.000 Euro im Monat

Hart. Simone Lugner wurde Anfang dieser Woche von der Lugner City gekündigt. Offiziell wegen einer "Umstrukturierung". Inoffiziell ist zu hören, dass Simones Interviews und öffentliche Auftritte "unternehmensschädigend" gewesen seien.

oe24 erfuhr nun, was Simone Lugner in der Lugner City kassierte - und das Gehalt ist durchaus üppig. 8.000 Euro brutto bekam die Lugner-Witwe pro Monat. Im Jahr sind das stolze 112.000 Euro! Im Gegenzug hätte Simone das Mahnwesen im Shopping Center übernehmen sollen, was sie aber nicht wollte.

Video zum Thema: FELLNER! LIVE: Simone Lugner im Interview

Auch mit Mitarbeitern soll es Probleme gegeben haben: Sie hätte diese "herablassend behandelt". Die nächste Runde im Lugner-Streit ist eröffnet ...