So feiert Heino seinen traurigsten Geburtstag

Der Schlager-Star wird heute 85 - zum Feiern ist ihm jedoch nicht wirklich zumute

Eigentlich hätte Heino heute (13. Dezember) jeden Grund zum Feiern: Der Schlager-Star wir 85, aber so fröhlich, wie in den Jahren zuvor wird es nicht zugehen. Es ist der erste Geburtstag ohne seine Ehefrau Hannelore († 82). Ganz alleine verbringt er seinen Jubeltag aber dennoch nicht. Manager Helmut Werner wird auf jeden Fall bei ihm sein. Laut Medienberichten wird in Kitzbühel ganz gediegen gratuliert.

Nur engste Freunde sind eingeladen

Sein Manager ist ebenfalls anwesend. Helmut Werner teilte einer Tageszeitung mit, dass es Heino „den Umständen entsprechend gut“ gehe, aber natürlich werde er seinen Geburtstag „mit gemischten Gefühlen“ feiern. Die engsten Freunde seien eingeladen. Schon am Vortag seines Geburtstags kam es zu einer freudigen Begegnung: Heino traf auf seine Kollegen, die Stoakogler bei einem seiner Kirchenkonzerte. Die illustre Runde posierte für Fotos.

Dankbar für die Freundschaft

"Danke an die Stoanis! Ihr habt es euch, als erste befreundete Musik-Kollegen, nicht nehmen lassen, #HEINO in seiner schweren Zeit zu unterstützen! In Graz-Mariatrost lauschten die „Könige der Volksmusik“, gemeinsam mit ihren Frauen, unserem Kirchen-Konzert. Da können sich manch andere Kollegen eine Scheibe von abschneiden", schreibt Heino auf Instagram. Wir gratulieren zum Halbrunden!