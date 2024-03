× Sonnige Ostergrüße von den Austro-VIPs

"Mausi" Lugner, Gerda Rogers und viele weitere heimische Stars lassen es sich am Strand gut gehen

Palmen, Strand und sonnige Aussichten - die heimischen Promis zieht es über Ostern wieder in die Ferne. Szene-“Mausi“ Christina Lugner sonnt sich gerade in ihrer zweiten Heimat Teneriffa. „Ich will eigentlich gar nicht mehr zurück“, sagt sie im Gespräch mit oe24.

Auch Star-Astrologin Gerda Rogers ist bereits abgehoben. Gemeinsam mit ihrem Manager Clemens Trischler genießt sie Luxus pur im Four Seasons Hotel auf Zypern. Auch wenn das Wetter bisher eher zu wünschen übrig lässt, will man es sich dort gutgehen lassen.

Ein Liebes-Urlaub und eine geplante Fan-Reise

Musiker Andy Lee Lang und Ex-Miss Dragana Stankovic zog es weit weg. Für beide ist es ein unvergesslicher Urlaub. Stankovic bekam einen Heiratsantrag auf den Malediven und Andy Lee Lang gefällt es gar so gut in Kolumbien, dass er 2025 eine Fan-Reise dorthin plant. Gerade urlaubt er jedoch in Abu Dhabi, wo er die Ferrari World genauer unter die Lupe nimmt.