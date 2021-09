Soulstimme Mala Frank & 3-facher Amadeus Gewinner Sham zusammen!

Hat sie nun in Sham (3-facher Amadeus-Award-Gewinner und Ex-Frontmann der Band Kaiser Franz Josef) den richtigen Partner gefunden?Zumindest auf musikalischer Ebene scheint es so zu sein!

Die Wiener Singer-Songwriterin tauchte 2020 aus dem Nichts auf, und eroberte schon mit ihrer Debut-Single “Auf Ewig” landesweit, aber auch in Deutschland und der Schweiz die Herzen der Deutschpop- & Soul-Liebenden. Seither beglückt sie ihre Fans im Rekord-Tempo mit einer Single nach der anderen.

Bryan Adams ist ein Fan von Mala Frank

Zunächst sorgte sie durch ihren ganz besonderen Fan Bryan Adams für Schlagzeilen österreichweit. Er hatte sich ein Cover von seinem Hit “Inside Out” von der Künstlerin gewünscht.

Mala Frank’s eigene Version davon kann man sich nun auf allen Musik-Plattformen anhören.

Ex-Frontmann Kaiser Franz Josef

Die beiden arbeiten seit einiger Zeit intensiv als Produzenten zusammen und sprechen außerdem von einer sehr engen Freundschaft.

Die beiden Vollblutmusiker planen nicht nur an weiteren gemeinsamen Produktionen von Mala Frank’s Musik - es soll eventuell auch ein gemeinsames Duett geben.

Mala Frank: “Es gibt keine Woche in der ich nicht mindestens einen Song schreibe. An manchen Tagen schreibe ich 3. Ich habe vollkommen ungeplant ein Duett geschrieben - und wie’s aussieht wird keine andere Stimme als die von Sham als Duett-Partner mich vollumfänglich zufrieden stellen. Ich will nicht zu viel verraten, aber es wird besonders. Romantisch. Und sexy.”



Man darf gespannt sein!