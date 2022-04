"Starmania" als Lachnummer im Netz

An der vierten Finalshow konnten die Zuschauer offen­bar nur wenig Gutes finden.

Postings. Freitagabend lag ein Hashtag auf Twitter ganz weit oben im Trend: Starmania22. Die Kommentare waren jedoch größtenteils eher gehässig als lobend. „Gewagter Vorschlag: Wie wäre es mit richtigen MusikerInnen in der Jury?“ und „Wie kann man Lieder so verballhornen?“ oder „Lili Paul sitzt heute zweimal in der Jury“, waren nur drei der Twitter-Statements.

Quote. Die Zuschauerquote spricht erneut für sich, wenn auch mit leichter Steigerung. 373.000 schauten zu. Gastjurorin Leona König wurde auch nicht verschont. „Leona wer?“ schrieb einer. Die anderen verglichen sie nur optisch mit Lili Paul. Vor allem Arabella Kiesbauer musste einstecken. Sowohl wegen ihres Outfits als auch wegen ihrer Moderation: „Zuerst vera… Arabella Sebastian wegen der Zöpfe, und jetzt disst eine der zwei Frauen im Glitzerkleid den Mann in der rosa Hose. Letztes Jahr war die Sendung so viel progressiver.