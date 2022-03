"Starmania": Diese zwei Kandidaten sind raus

Nach den ersten beiden Flops wollte ''Starmania'' heute wieder punkten.

Aufwind? Nach der zweiten Starmania-Show fiel die Zuschauerzahl unter 400.000, was ein veritabler Flop war. Bei der heutigen Final-Show setzte man einerseits auf die 14 verbliebenen Kandidaten, andererseits auf Gast-­Juror Marco Wanda (der sich in nobler Zurückhaltung übte), um die Quoten in die Höhe zu treiben.

Hit-Feuerwerk. Moderatorin Arabella Kiesbauer war – im roten Corona-Ampel-Outfit – vor allem glücklich darüber, alle 14 negativ getesteten Kandidaten begrüßen zu dürfen. Die Leistungen der meisten Starmaniacs waren dabei relativ solide. Die Star-Tickets gingen diesmal an Khira Ayers, Kevin Gratz und Judith Lisa Bogusch. Fürs Weiterkommen nicht gereicht hat es gestern für Emil Kafka und Dora Leonardi – Out!