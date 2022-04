Starmania-Kandidatin steigt freiwillig aus

Nadja Inzko galt als eine der Favoritinnen bei "Starmania", jetzt gibt sie bekannt, dass sie nicht mehr an der Show teilnehmen wird

Acht Talente schafften es vergangenen Freitag bei "Starmania" in die nächste Runde. Am 8. April werden aber dennoch nur sieben Sänger und Sängerinnen auf der Bühne stehen. "Da ich aus persönlichen Gründen und eigenem Empfinden nicht mehr an der Show teilnehmen kann, möchte ich mich bei allen, die mich auf der Reise begleitet haben, bedanken. Ich habe so viel gelernt und mitgenommen, habe mich persönlich weiterentwickeln können, aber auch erkannt, dass ich meinen Weg anders gestalten möchte", schreibt Favoritin Nadja Inzko ohne näher darauf einzugehen, wie dieser Weg aussehen sollte.

ORF gibt Statement auf Instagram ab

Auch der ORF meldete sich zu Wort: "Nadja hat sich entschieden, ihre Reise bei Starmania zu beenden. Wir werden dich sehr vermissen. Danke für alle schönen Momente, die wir mit dir teilen durften. Vielen Dank, dass du dabei warst - wir sind uns sicher, dass wir bald von dir hören werden." In den letzten Wochen sanken die Quoten der einst beliebten Show immer weiter in den Keller. Ob diese Tatsache einer der Beweggründe war, aufzuhören?