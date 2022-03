Starmania: Show-Auftakt als Zitterpartie

Starker Neustart für „Starmania“. Valentina Thoms (15) und Lennon-Song für die Ukraine sorgten für Gänsehaut-Alarm. Jury war top und Arabella Kiesbauer sehr Stil-sicher.

Auftakt. „Lassen Sie uns gerade in dunklen Zeiten gemeinsam nach den Sternen greifen!“ Im coolen rot-schwarz-karierten Anzug mit schwerem Ketten-Behang startet Arabella Kiesbauer gestern die neue Staffel von Starmania. Die größten Hits lieferten der 26-jährige Tiroler Pfleger Daniel Fink („Magneten“), die Kärntner Sozialpädagogin Nadja Inzko (26) mit einer starken Polit-Parole („Dear Mr. President“) und die erst 15-jährige Schülerin Valentina Thoms (absoluter Gänsehaut-Alarm bei „idontwannabeyouanymore“), die sich als Einzige direkt für das Semifinale qualifizierten. Mit dem Star-Ticket.

Souverän. Die neue Jury - Lili Paul-Roncalli, Josh. sowie Gastjurorin Tina Naderer – agierte souverän. Das Publikum durfte anders als 2021 gleich mitabstimmen. Wählte Martin Furtlehner, Marco Spiegl und Lukas Meusburger weiter. Khira Ayers sicherte sich knapp vor 23 Uhr dann das Jury-Ticket.

Zittern. Das ORF-Wettsingen war wieder eine lange Zitterpartie. Gleich elf Kandidaten mussten in die Entscheidungsrunde. Student Philip Handzel legte mit dem Ed-Sheeran-Hit Bad Habits als Erster los und ernte von der neuen, deutlich verbesserten Jury gleich viel Lob: („Eine Fantastische Energie“), aber kein Star-Ticket. Bangen bis zur Entscheidungs-Show. Danach sprang Jennifer Muhozi mit einer Bombast-Version von Love on the Brain (Rihanna) für die an Corona erkrankte Katharina Stiedl ein.

Favoriten. Doch erst bei Daniel Fink, der mit „Magneten“ von Johannes Oerding brillierte, zückte Josh das allererste Star-Ticket. Für Lili Paul war Sozialpäda¬gogin Nadja Inzko („Dear Mr. President“) die Beste. Tina Naderer schickte Valentina Thoms weiter. Sie ist nach ihrem beeindruckenden Billie-Eilish-Cover die erste echte Top-Favoritin. Auch für Josh. und Lili Paul: „Ein absolutes Ausnahme-Talent!“

Emotional. Vor der Entscheidungsrunde stimmten alle Kandidaten gemeinsam den John-Lennon-Klassiker „Imagine“ an. Als lautstarkes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Fahrplan. Am kommenden Freitag folgt die nächste Quali-Runde mit 14 weiteren Kandidaten. Am 18. März starten dann die Final-Runden. Mit Marco Wanda als Gastjuror. Ab 22. April sind dann wieder Saalpublikum und erstmals auch eine Live-Band dabei. Am 6. Mai steigt das große Finale. Ab 4. Juni gibt’s die große Tour.

Star-Ticket:

Daniel Fink

Nadja Inzko

Valentina Thoms.

Publikums-Ticket:

Martin Furtlehner

Marco Spiegl

Lukas Meusburger

Jury-Ticket:

Khira Ayers

Ausgeschieden sind: