Start für die "Dancing Stars"

Zehn Promis und Profis kämpfen um den Titel „Dancing Star 2021“.

Rhythmus. Es wird spannend für unsere Tanz-VIPs. Auch wenn sich die Paare am Freitag erstmals vorstellen und noch keiner gehen muss, werden die Einzeltänze von Kristina Inhof, Nina Kraft, Boris Bukowski, Otto Konrad & Co. dennoch von der strengen Jury bewertet. Die Punkte, die die Paare von Karina Sarkissova, Maria Sandtner und Balázs Ekker bekommen, nehmen die Tänzer in die nächste Show mit. Dort fließen sie am 1. Oktober in die Entscheidung, wer als erstes gehen muss, ein.

Dream-Team. Moderiert wird Dancing Stars wieder von Mirjam Weichselbraun, die von Norbert Oberhauser unterstützt wird. „Dieses Gefühl, wieder im Ballroom zu stehen, all die lieben Kollegen zu sehen, die Mirjam, das Orchester – wir werden einfach eine riesige Hetz miteinander haben“, freut sich Oberhauser auf den Start. Schon um 18.10 Uhr zeigt Silvia Schneider einen Backstage-Report der Show.