Am 27. Dezember starb Unternehmer-Legende Gaston Glock und hinterlässt seine trauernde Ehefrau Kathrin.

Es herrscht Stille auf dem Instagram-Profil von Kathrin Glock. Ihr Profilbild ist schwarz, alle Fotos und Stories wurden am traurigsten Tag in Kathrin Glocks Leben gelöscht, als ihr geliebter Ehemann Gaston im 95. Lebensjahr verstarb. Nur ein Foto ist auf ihrem Profil zu sehen.

Ein gemeinsames Bild auf dem der Unternehmer zärtlich Kathrins Stirn küsst und ihr Gesicht in Händen hält. "Endless Love" titelt seine Witwe den privaten Schnappschuss. Das Paar lernte sich 2004 kennen und lieben. 2011 heirateten Gaston und Kathrin Glock.

In den Sozialen Netzwerken bekunden Freunde und Fans von Gaston Glock ebenfalls ihre Trauer um sein Ableben.

Belegschaft trauert um ihren Chef

Auch auf den Webseiten der zahlreichen Unternehmen des Glock-Imperiums wehen die Fahnen auf Halbmast. "In Memoriam Gaston Glock" ist auf den Portalen zu lesen. Und dazu eine eindeutige Botschaft "Perfection continues" - die Perfektion geht weiter.

Gaston Glock © Glock ×

Ein klare Ansage - wie auch im offiziellen Presse-Statement des Unternehmens zum Ableben seines Gründers - für alle, die jetzt Rätseln, wie es im Unternehmen weitergehen wird. "Mit visionärem Weitblick hat Gaston Glock sein Unternehmen aufgebaut und mit der international geschätzten GLOCK Perfection zur Weltspitze geführt. Bis zuletzt hat er für die strategische Ausrichtung der GLOCK-Unternehmensgruppe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Verantwortung getragen. Für die Weiterführung und Stabilität des Unternehmens hat er vorausschauend Sorge getragen. Das Lebenswerk von Ing. Gaston Glock wird auch künftig in seinem Sinne weitergeführt."

Das Jahr 1981 veränderte alles

Der gelernte Kunststofftechniker Gaston Glock belieferte ab 1970 das österreichische Bundesheer mit dem Glock Feldmesser, Feldspaten, Übungshandgranaten und Maschinengewehrgurten.

Als das österreichische Bundesheer 1980 eine neue Handfeuerwaffe suchte, die mit großer Magazinkapazität einfach zu handhaben und kostengünstig in der Anschaffung sein sollte, bot sich Glock an, eine neue Waffe zu entwickeln. In enger Abstimmung mit Waffenexperten der Armee entwarf er den Prototyp einer Pistole mit einem Griff aus Kunststoff und einem Abzug mit vorgespanntem Schlagbolzen. Am 30. April 1981 reichte Glock ein entsprechendes Patent ein. Da es sich um sein insgesamt 17. Patent handelte, nannte er die neue Pistole Glock 17.

Air Force Elite Einheit mit Glock-Pistole © Sandboxx ×

Anfangs noch wegen seiner "Plastik-Pistole" belächelt, schaffte es Glock die Waffe zu einer der meistverkauften Handfeuerwaffen der Welt zu machen. Vor allem Polizei und Spezialeinheiten auf der ganzen Welt schwören auf Glocks Erfindung.

Mit Gaston Glock hat die Welt nicht nur einen Ausnahme-Unternehmer verloren, sondern auch eine echte Legende.