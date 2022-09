Swarovski lüftet ihr Ehe-Geheimnis

So schafft es die Moderatorin ihr Liebesleben spannend zu halten

Bei der "Lascana"-Modenschau in Berlin schwebte Moderatorin Victoria Swarovski (29) in heißen Dessous über den Lauftsteg. Doch nicht nur auf dem Catwalk präsentiert sich die Tirolerin gerne sexy, auch ihr Ehemann Werner Mürz bekommt zuhause eine heiße Show, wie sie im Interview mit "Bild" verrät. "Mein Mann und ich sind jetzt im elften Jahr unserer Beziehung! Ich finde schon, dass es wichtig ist in einer Ehe öfter mal Dessous anzuziehen. Gerade nach so einer langen Zeit der Pandemie ist es doch auch schön für eine Frau, sich wieder hübsch zu machen und ihrem Mann auch zu gefallen.“

Das ist Swarovskis Geheimnis

„Schöne Dessous sind ein Muss in einer Ehe, um dem Partner eine Freude zu machen. Das sollte man auf keinen Fall vergessen. Aber das allerwichtigste ist es, Respekt voreinander zu haben. Wenn man den Respekt verliert, dann kann man es eigentlich mit der Beziehung vergessen“, erklärt sie ihr persönliches Ehe-Geheimnis. Daruf angesprochen, ob sie denn bald auch eine Familie gründen wolle, antwortet Victoria: "Mit 18 habe ich das mal gesagt und jetzt ist die Zeit so schnell vergangen. Ich möchte es nicht missen, ein Kind zu haben. Ich bin jetzt gerade 29 geworden – habe also noch ein gutes Jahr. Ich würde mich natürlich sehr freuen, mit 30 Mutter zu werden, aber ich möchte es jetzt auch nicht erzwingen. Wenn es passiert, dann passiert’s. Aber am wichtigsten ist mir natürlich, dass mein Kind gesund ist.“