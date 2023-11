Swarovski: Plant sie hier ihr Liebesnest?

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz haben sich in die Luxus-Anlage "The Gallery" eingekauft. Die Bauphase soll erst 2025 abgeschlossen sein.

In Marbella, entsteht eine neue Luxus-Anlage. Die Bauphase des "The Gallery" von Palo Alto soll erst 2025 abgeschlossen sein, doch schon jetzt verspricht die exklusive Enklave an der Costa del Sol prominente Nachbarn. Victoria Swarovski hat sich als Botschafterin des Hauses eine der Villen gesichert. Gemeinsam mit Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz will sie hier in Zukunft einen Wohnsitz haben.

Baupläne für Swarovskis Villa?

Jetzt postete Victoria ein kleines Image-Video auf Instagram. Darin ist sie mit Bauplänen zu sehen, zeichnet auch selbst Umrisse auf ein Blatt Papier. Entsteht hier etwa schon das Liebesnest für ihren Mark? "Ich kann es kaum erwarten, euch mehr zu erzählen", schreibt Vici unter das Video und weckt die Neugierde ihrer Fans.