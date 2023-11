Swarovski und Mateschitz bauen sich Luxus-Liebesnest

Allein das Grundstück im Promi-Paradies von Marbella (Spanien) soll drei Millionen Euro gekostet haben.

Seit mehreren Monaten sind Viktoria Swarovski und Mark Mateschitz ein Paar. Der extravagante Lebensstil der Kristall-Lady und des milliardenschweren Red-Bull-Erben schlug im Sommer hohe Wellen. Ein sündteurer Luxus-Urlaub mit Kreuzfahrt rund um die griechische Urlaubsinsel Kefalonia löste in Österreich sogar einen wochenlangen Polit-Streit um das Thema Erbschafts- und Reichensteuer aus.

Ob diese Neuigkeit nun für ebenso großen Wirbel sorgt? Swarovksi und Mateschitz gönnen sich nämlich ein Luxus-Liebesnest in der spanischen Küstenstadt Marbella – und was für eines! Bisher leben die beiden vorwiegend in Salzburg und Kitzbühel.

Luxus wie im 5-Sterne-Hotel

Das neue Domizil soll in der exklusiven, privaten Wohnanlage "The Gallery" in Palo Alto in Marbella entstehen. Dort hat Swarovski über die Immobilienfirma Engel & Völkers eine von 33 Immobilien gekauft. Laut Bunte hat allein das Grundstück drei Millionen Euro gekostet. "The Gallery" soll die Vorzüge einer privaten Community mit den luxuriösen Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Resorts vereinen, heißt es auf der Anbieterseite.

© The Gallery Marbella Eine der Villen in der Luxus-Wohnanlage in Marbella ×

Der Luxuskomplex bietet alles, was das Herz begehrt – und das Milliardärskonto bezahlen kann. Jede Villa verfügt über vier oder fünf Schlafzimmer sowie private Salzwasser-Infinity-Pools, Sonnenterrassen, üppige Privatgärten und geräumige, individuell gestaltbare Souterrains.

© The Gallery Marbella Eine der Villen in der Luxus-Wohnanlage in Marbella ×

Den Reichen und Schönen steht vor Ort zudem unter anderem ein Restaurant, ein Luxus-Spa, Saunen und ein hochmodernes Fitnessstudio zur Verfügung. Ein hauseigenes Cocierge-Team sorgt für Rundum-Betreuung.

© The Gallery Marbella Victoria Swarovski wirbt als Testimonial für die Luxus-Villen von "The Gallery" ×

Victoria: "Ich kann es kaum erwarten"

Dass es Victoria Swarovski nach Marbella zieht, ist keine Überraschung. Seit ihrer Kindheit macht sie in der südspanischen Promi-Hochburg regelmäßig Urlaub. Ihre Mutter Alexandra besitzt dort ebenfalls ein Haus. Nun tritt Victoria als Markenbotschafterin für "The Gallery" auf und verkündet auf deren Website stolz: "Jetzt wo ich mit dem Bau meiner Villa beginne, kann ich es kaum erwarten, dass es mein besonderer Rückzugsort wird."

Kein Wunder, bei all dem Luxus ...