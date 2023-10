× Mateschitz: Das Geheimnis um seine Frauen

Am 22. Oktober 2022 ist Dietrich Mateschitz im Alter von 78 Jahren gestorben. Auch mehr als ein Jahr nach seinem Tod bleiben viele Fragen – vor allem zu seinem Privatleben - offen. Die neue RTL+-Doku „Aufgeputscht – Die irre Welt von Red Bull“ beleuchtet nun die Frauen in Mateschitz‘ Leben.

Das Privatleben von Dietrich Mateschitz blieb bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis. Der Milliardär ließ sich so gut wie nie auf Society-Events blicken, mied das Rampenlicht und gab selten Interviews. Auch über sein Liebesleben war wenig bekannt. Zwei Frauen spielten jedenfalls eine große Rolle in seinem Leben – obwohl er mit keiner der beiden verheiratet war.

Mit Anita Gerhardter war Mateschitz zwei Jahre zusammen, aus dieser Beziehung stammt Sohn Mark.

© Artner ×

Eifersucht zerstörte Liebe

Mit der Schweizerin Ursula Armijo-Knobel war der Red-Bull-Gründer sogar verlobt. Die beiden lernten sich 1975 im Skirulaub im Montafon kennen. „Ab und an kam der Didi mit zwei Freunden im Lift hoch und hat immer wieder rübergeschaut. Ich meinte noch so zu meiner Mutter: ‘Glaubst du, wenn wir abends runterkommen, wird er da sein und warten?‘ Und so war es tatsächlich! Da stand er auf einer Brücke, hat sich vorgestellt und meine Mutter und mich gefragt, ob er mich zum Nachtessen einladen dürfe“, erzählt die inzwischen 71-Jährige in der Doku.

© Privat ×

Mateschitz und Armijo-Knobel wurden ein Paar und trafen sich jedes Wochenende in Wien. Nach wenigen Monaten verlobte sich das Paar, bereits nach einem halben Jahr kam es dann aber zur Trennung. „Er war fast unerträglich eifersüchtig“, erzählt die Schweizerin. „Ich war auch naiv, erst 23 Jahre alt und er war meine erste große Liebe. Seine Eifersucht war immer unbegründet, es ging mir auf den Geist.“