Mark Mateschitz kassiert 582 Millionen Euro

Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz darf sich über Dividende und Extrazahlung in der Höhe von 582 Millionen Euro freuen

Der Getränkehersteller Red Bull hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 1,56 Mrd. Euro geschrieben. Mateschitz, der nach dem Tod seines Vaters 49 Prozent am Unternehmen hält, ließ sich eine Dividende in der Höhe von 383 Millionen Euro auszahlen. Der 31-Jährige erhielt zusätzlich zur anteiligen Ausschüttung eine Extrazahlung in der Höhe von 199 Millionen Euro.

Mateschitz thailändische Partner, die Familie von Yoovidhya Chalerm und die TC Agro Trading Company Ltd mit Sitz in Hongkong, die zusammen die Mehrheit an Red Bull halten, erhielten 536 Mio. Euro vom Gewinnkuchen

Die Dividende ist jedoch die niedrigste der letzten drei Jahre. Marketing- und Produktionskosten haben im vergangenen Jahr die Rentabilität des Unternehmers beeinträchtigt. Zudem stiegen die Sponsorenzahlungen erstmals über die Grenze von einer Milliarde Euro.