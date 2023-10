Swarovski und Mateschitz auf Wolke 7

Der Milliardär und das Kristall-Girl gönnten sich eine Auszeit in den heimischen Alpen.

Obwohl Mark Mateschitz zahlreiche Villen, Wohnungen und Schlösser besitzt, liebt er es mit seiner Liebe Victoria Swarovski bodenständig - auch wenn er manchmal abhebt. Dieser Tage machte das Paar einen Liebes-Urlaub am idyllisch gelegenen Zeinisjoch, unweit vom Skiort Galtür. Im Wander-Look spazierte das Paar zum Alpengasthof Zeinisjoch und posierte dort sogar für Selfies.

© Hersteller Alpengasthof Zeinisjoch ×

Waghalsige Stunts

Doch manchmal mus sich Victoria auch Sorgen um ihren Mark machen. Der durchtrainierte Red-Bull-Erbe liebt vor allem das Fallschirmspringen. Erst kürzlich posierte er auf den Kufen eines Helikopters in einem Winssuit, bevor er sich mit einem Profi in die Tiefe stürzte - frei nach dem Motto "Red Bull verleiht Flügel". Vor seiner liebsten gab es auf Instagram dafür zwei Herzchen in den Kommentaren zum Posting.

© Instagram Mark Mateschitz und Marco Waltenspiel ×

Work-Life-Balance

Zeit für sein nicht ungefährliches Hobby hat Mateschitz genug. Bei Red Bull hat er sich aus dem operativen Geschäft des Milliarden-Konzerns zurückgezogen - ganz im Gegensatz zu Swarovski, die hart an ihrer Karriere arbeitet. Als TV-Moderatorin, Influcenerin und Unternehmerin hat Victoria alle Hände voll zu tun.

Gemeinsames Liebesnest

© Luckyprof Maria Theresien Schlössl in Salzburg

Auch wenn Swarovski bereits bei Mateschitz wohnen soll - offiziell zusammengezogen sind sie noch nicht. Während Swarovski nach der Scheidung von Ex-Mann Werner Mürz bei ihrer Mama Alexandra in Kitzbühel wohnt, ist Mark in Salzburg daheim. Es kann aber nur mehr eine Frage der Zeit sein, bis auch der gemeinsame Wohnsitz - spekuliert wird über das Maria Theresien Schlössl - offiziell wird. Ihre gemeinsame Zukunft sollen die beiden aber bereits planen. Bei so viel Liebe scheint selbst eine baldige Hochzeit und Nachwuchs sehr wahrscheinlich.