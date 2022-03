Tara rechtfertigt sich für ihre Party

Tara Tabitha hat Geburtstag und will diesen auch feiern. Sie bittet ihre Follower schon jetzt, Hasskommentare zu unterlassen

Dschungel-Amazone Tara lässt sich das Feiern auch nicht in Zeiten eines Krieges verbieten. Schließlich ist es ihr Geburtstagswochenende. Im Vorfeld warnt der Reality-Star seine Fans dennoch vor Bildern und Videos, auf denen fröhliche Menschen zu sehen sein werden. Tara stellt aber klar, dass sie das Weltgeschehen keineswegs kalt lässt: "Wie ihr wisst, passieren in der Welt und vor allem in der Ukraine gerade schreckliche Dinge. Das beschäftigt und belastet mich auch. Ich habe mich daher entschieden, nur sehr wenig dazu zu posten.

Tara: "Profil als Ort der mentalen Zufllucht"

Das It-Girl plane dennoch Geburtstag zu feiern, ihr Instagram-Profil sehe sie als "Ort der mentalen Zuflucht und politikfreien Zone." Sie sei sich jedoch nicht sicher, ob andere das als ignorant sehen oder ob es einfach gut für die Gesellschaft sei, nicht 24 Stunden am Tag nur schreckliche Bilder zu sehen.

'Entfolgt mir einfach'

Tara bittet ihre Follower um Verständnis: "Ich möchte euch hiermit vorwarnen, dass ich dieses Wochenende meinen Geburtstag feiere, und auch viel davon posten werde. Wer das nicht sehen möchte, kann meine Story ignorieren, stummschalten oder mir entfolgen." Sie wünsche sich, keine Hassnachrichten oder ähnliches zu bekommen. Von einigen ihrer Anhänger erntet Tabitha sofortigen Applaus: "Du bist ein wundervoller Mensch (...) authentisch und nicht abgehoben (...) ich liebe deine Einstellung. Bleib wie du bist."